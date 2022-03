Tsunoda valt uit in opwarmronde en mist Formule 1-race Djedda

De Japanner Yuki Tsunoda mist de Grote Prijs van Saudi-Arabiƫ in de Formule 1. Zijn AlphaTauri viel stil tijdens een van de opwarmronden op het circuit van Djedda. De motor hield er ineens mee op. De teamleiding gaf de coureur door dat hij uit zijn auto mocht stappen. Kort daarna meldde het team dat Tsunoda niet zal starten.

De Japanner heeft het hele weekeinde al problemen met zijn auto en met name de motor. Het lukte hem vanwege de motorische tegenslag in de kwalificatie niet om een tijd neer te zetten. Autosportfederatie FIA gaf hem niettemin toestemming om mee te doen aan de race, maar hij moest wel starten vanaf de laatste plaats.

Het voortijdige uitvallen van Tsunoda betekent dat achttien coureurs van start gaan in de tweede race van het seizoen. Al eerder gaf Haas F1 door dat Mick Schumacher niet start. De Duitser crashte zaterdag in de kwalificatie. De coureur liep wonderwel geen letsel op, maar zijn auto was door alle beschadigingen niet meer bruikbaar.