Verstappen troeft Leclerc af en zegeviert in GP Saudi-Arabië

Max Verstappen heeft zich meer dan goed hersteld van zijn mislukte optreden in de openingsrace van de Formule 1 in Bahrein. De wereldkampioen won na een enerverend duel met Charles Leclerc de Grote Prijs van Saudi-Arabië.

Verstappen joeg in zijn Red Bull het grootste deel van de race op het snelle en smalle stratencircuit van Djedda op de Ferrari van Leclerc. De Monegask sloeg diverse aanvallen af, maar op vier ronden voor het einde wist de Nederlander eindelijk een succesvolle inhaalactie te plaatsen en nam hij de leiding in de race. Het bleef spannend tot aan de meet met Leclerc in de laatste ronde dicht op de achterwielen van Verstappen, maar de Nederlander hield stand. Hij passeerde met een halve seconde voorsprong als eerste de finishvlag.