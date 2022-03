Verstappen: zege was kwestie van een lange adem

“Die was lekker”, schreeuwde Max Verstappen over de radio na zijn magistrale zege in de Grote Prijs van Saudi-Arabië. De wereldkampioen van Red Bull troefde Charles Leclerc van Ferrari af in een enerverend gevecht op het smalle stratencircuit van Djedda. De twee duelleerden tot aan de meet. “We hebben hard gevochten en het was een kwestie van een lange adem. Het was niet makkelijk, maar uiteindelijk lukte het”, zei de Nederlander na zijn 21e overwinning in een Formule 1-race.

Verstappen zag dat Leclerc tegen het einde van de race meer en meer problemen met zijn banden kreeg, hoewel hij zelf ook merkte dat het rubber sneller sleet dan hem lief was. “Toen kreeg ik eindelijk de kans om aan te vallen, maar het was op het rechte stuk heel lastig om in te schatten waar ik er langs kon. Het bleef ook heel spannend, want toen ik hem had ingehaald, kon hij toch dicht achter mij rijden. Ik ben heel blij met de zege, mijn seizoen kan nu echt beginnen”, aldus de Nederlander, die in de openingsrace van een week geleden in Bahrein drie ronden voor het einde uitviel en geen punten scoorde.

Verstappen gaf toe dat hij een beetje geluk had met de safetycar, die na 17 van de 50 ronden de baan op kwam vanwege een crash van Nicholas Latifi (Williams). “Ik schoof daardoor op van de derde naar de tweede plek. Daarna had ik echt de goede snelheid en kon ik proberen aan te haken bij Leclerc”, lichtte Verstappen toe bij Viaplay.

Hij kreeg pas echt de kans om aan te vallen, toen er door uitvalbeurten van Fernando Alonso en Daniel Ricciardo even sprake was van een zogenoemde virtuele safetycar en Verstappen dicht genoeg kon naderen om zijn DRS te gebruiken. Zo kon hij op het lange rechte stuk extra gas geven. Verstappen en Leclerc gingen vervolgens een fascinerend wiel-aan-wiel-gevecht aan waarbij ze elkaar beurtelings inhaalden. “Leclerc ging heel snel door de bochten en ik was heel snel op het rechte stuk. Het was niet makkelijk om er voorbij te komen, want Charles speelde slimme trucjes in de laatste bocht.”