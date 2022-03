Wereldkampioene Balsamo troeft Vos ook in Gent-Wevelgem af

De Italiaanse wielrenster Elisa Balsamo heeft Gent-Wevelgem bij de vrouwen gewonnen. De Belgische koers uit de WorldTour eindigde, zoals de afgelopen jaren vaak het geval was, in een massasprint. Daarin was Balsamo te snel voor Marianne Vos, de winnares van vorig jaar, en de Italiaanse Maria Giulia Confalonieri.

Balsamo, die rijdt voor Trek-Segafredo, is bezig aan een opmerkelijke reeks. Het was voor de 24-jarige wereldkampioene de derde WorldTour-wedstrijd op rij die ze won. Vorige week was ze de beste in de Trofeo Alfredo Binda, donderdag won ze de Classic Brugge – De Panne. Balsamo hield vorig jaar in Leuven Vos van de wereldtitel op de weg af.

De Nederlandse Lorena Wiebes, een van de favorieten, kwam ten val. Ze probeerde nog wel de aansluiting te vinden, maar gaf uiteindelijk op.

Balsamo roemde haar ploeggenotes, onder wie Ellen van Dijk, Shirin van Anrooij en de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. “Er waren in de laatste kilometers heel veel aanvallen. Het team is daar perfect mee omgegaan. Ellen, Shirin en Elisa waren zo sterk”, vertelde de winnares bij Sporza.

Van Dijk was zelf in het vlakke stuk naar Wevelgem in een kopgroep beland waarin Balsamo ontbrak. Ze moest zich terug laten zakken en sleepte toen de groep met haar kopvrouw weer naar de kop van de koers. “Het geeft voldoening”, vertelde ze. “Elisa is heel dankbaar en bescheiden. Ik vind het bijzonder hoe zij het elke keer weer flikt. Daar heb ik diep respect voor. Op deze manier is het echt heel fijn om voor iemand het werk op te knappen.”

Van Dijk moest ook nog achter de op ruim 2 kilometer voor de streep ontsnapte Australische Grace Brown aan. Brown was sowieso actief want ook op de laatste doorkomst op de Kemmelberg had ze het geprobeerd. In de grote groep die daarna koers zette richting Wevelgem was SD Worx goed vertegenwoordigd. De Nederlandse topploeg deed pogingen met onder meer Chantal van den Broek-Blaak en had ook nog Lotte Kopecky achter de hand. De Belgische, al twee keer tweede in Wevelgem, was de troef in de sprint maar moest ditmaal genoegen nemen met de vierde plaats.