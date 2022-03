Amerikaanse golfer Scheffler nieuwe aanvoerder wereldranglijst

De Amerikaanse golfer Scottie Scheffler is de nieuwe aanvoerder van de wereldranglijst. Hij stootte de Spanjaard Jon Rahm van de eerste plaats door zondag het WK matchplay in Austin (Texas) te winnen. De 25-jarige Scheffler klom omhoog vanaf de vijfde plaats.

In het WK matchplay was Scheffler in de halve finales te sterk voor oud-nummer 1 van de wereld Dustin Johnson en versloeg hij in de finale Kevin Kisner. Het was al zijn derde toernooizege in korte tijd op de Amerikaanse proftour; hij won in februari het Phoenix Open en begin maart de Arnold Palmer Invitational.

“Ik ben heel competitief ingesteld en wil niks liever dan spelen op de Tour. Dat was al een doel voor mij”, zei Scheffler na het bereiken van de mijlpaal. “Ik haal ontzettend veel plezier uit de strijd aangaan met de anderen en dat ik nu in staat ben toernooien te winnen, is geweldig. Mijn positie op de wereldranglijst heeft me eerlijk gezegd nooit zo beziggehouden.”