Basketballers Hornets verpesten terugkeer Irving in New York

De basketballers van Charlotte Hornets hebben de terugkeer van Kyrie Irving in een thuiswedstrijd voor Brooklyn Nets verpest. De Hornets waren in New York met 119-100 te sterk voor de Nets, waar de ongevaccineerde Irving (30) weer in actie kon komen wegens versoepelde coronamaatregelen.

De autoriteiten in New York versoepelden donderdag de coronamaatregelen. Burgemeester Eric Adams maakte bekend dat de regels die het ongevaccineerde atleten verbiedt om wedstrijden te spelen voor de teams in New York worden geschrapt. Ongevaccineerde spelers van de bezoekende teams mochten de afgelopen periode wel spelen in New York. “Door de bestaande uitzondering te verruimen, zorgen we ervoor dat de regels voor iedereen gelijk zijn, ongeacht waar ze vandaan komen”, aldus de burgemeester.

De toegejuichte Irving kwam tegen de Hornets tot 16 punten, zijn ploeggenoot Kevin Durant nam 27 punten voor zijn rekening. LaMelo Ball was aan de zijde van de Hornets de topschutter van de avond. Hij was goed voor 33 punten.

Voor Irving, die sinds juni 2021 niet meer in Brooklyn speelde, was het pas zijn 22e wedstrijd van het seizoen. In de 21 gespeelde uitduels van het seizoen kwam hij gemiddeld tot 27,1 punten per wedstrijd.

De Hornets en de Nets zijn de nummers 7 en 8 van de Eastern Conference. Beide ploegen hebben een winstpercentage van 52 procent.