Beachkoppel Brouwer en Meeuwsen verliest finale eerste Elite 16

Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn er niet in geslaagd het Elite 16-toernooi in het Mexicaanse Rosarito op hun naam te schrijven. Het Nederlandse duo verloor in twee sets van het als eerste geplaatste koppel Cherif Younousse/Ahmed Tijan uit Qatar: 17-21 15-21.

Aan de Elite 16, een nieuw toernooi op de internationale Beach Pro Tour, mogen alleen de beste zestien teams ter wereld meedoen bij zowel de vrouwen als de mannen.

Bij de vrouwen staan Katja Stam en Raïsa Schoon in de finale. Zij spelen tegen Anastasija Kravcenoka en Tina Graudina uit Letland.