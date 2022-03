Gestopte zwemster Heemskerk gekozen tot Sportpersoonlijkheid 2021

Oud-zwemster Femke Heemskerk is uitgeroepen tot de Sportpersoonlijkheid van het Jaar. De 34-jarige Heemskerk ontving die prijs op een bijeenkomst van de Nederlandse Sport Pers (NSP), vanwege haar “bereidwillige en spontane samenwerking met de media”.

Vorig jaar werden de turnsters die zich uitspraken over het misbruik in hun sport als collectief uitgeroepen tot Sportpersoonlijkheid van het Jaar. De NSP-prijs ging eerder naar Arjen Robben (2014), Max Verstappen (2015), Sven Kramer (2016), Annemiek van Vleuten (2017), Robin van Persie (2018) en Estavana Polman (2019).

Heemskerk besloot afgelopen jaar na de Olympische Spelen van Tokio te stoppen met zwemmen. Ze nam begin december afscheid bij de International Swimming League in Eindhoven. Heemskerk won op de Spelen van 2008 met de Nederlandse estafetteploeg goud op de 4×100 meter vrije slag. Begin dit jaar besloot ook Ranomi Kromowidjojo, die net als Heemskerk tot de succesvolle ‘Golden Girls’ behoorde, haar carrière te beëindigen.

Willem Vissers van de Volkskrant werd uitgeroepen tot Sportjournalist van het Jaar. De prijs voor Sportjournalistiek Talent van het Jaar ging naar Chiel van Koldenhoven (NOS). Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel kreeg de prijs voor de Scoop van het Jaar, met het nieuws dat Feyenoord een besluit over de komst van een nieuw stadion opnieuw had uitgesteld. Fotograaf Robin van Lonkhuijsen van persbureau ANP maakt de Sportfoto van het Jaar, een foto van de val van Mathieu van der Poel in de olympische mountainbikewedstrijd.