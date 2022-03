Medvedev naar laatste zestien op tennistoernooi Miami

Tennisser Daniil Medvedev heeft de laatste zestien bereikt op het masterstoernooi van Miami. De als eerste geplaatste Rus rekende in twee sets af met de Spanjaard Pedro Martinez: 6-3 6-4.

Medvedev veroverde eind februari de koppositie op de wereldranglijst. Die raakte hij echter weer kwijt aan Novak Djokovic, toen hij al in de derde ronde van het masterstoernooi van Indian Wells werd uitgeschakeld.

Op het toernooi in Miami kwam Medvedev vorig jaar tot de kwartfinales, waarin hij werd uitgeschakeld door Roberto Bautista Agut. Nu neemt hij het in de achtste finale niet opnieuw op tegen de Spanjaard, maar tegen de Amerikaan Jenson Brooksby, die in drie sets won van Bautista Agut: 6-3 5-7 6-4.

“Ik sloeg veertien aces en voelde me heel goed. In de tweede set lag het dicht bij elkaar, maar ik bleef stabiel spelen”, zei Medvedev na zijn zege. Als de 26-jarige Rus de halve finales bereikt in Miami, dan neemt hij de nummer 1-positie weer over van Djokovic.

Hubert Hurkacz bereikte ook de vierde ronde in Miami. De als achtste geplaatste Pool won het masterstoernooi in Florida vorig jaar. Tegen de Rus Aslan Karatsev had Hurkacz drie sets nodig: 7-5 4-6 6-3.