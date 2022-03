Tennisser Sinner overleeft vijf wedstrijdpunten in Miami

De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft in de derde ronde van het masterstoernooi van Miami vijf wedstrijdpunten overleefd. Dat deed de als negende geplaatste Italiaan tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta. Het werd in 3 uur en 11 minuten 5-7 7-5 7-5.

In de vorige ronde overleefde Sinner al drie matchpoints tegen de Fin Emil Ruusuvuori. De 20-jarige Sinner haalde vorig jaar verrassend de finale in Miami, waarin hij verloor van de Pool Hubert Hurkacz. In de volgende ronde is Nick Kyrgios zijn tegenstander.

Alexander Zverev boekte in de derde ronde een overtuigende zege op de Amerikaan Mackenzie McDonald. Het werd 6-2 6-2 voor de nummer 4 van de wereld.

Wesley Koolhof wist de kwartfinales te kwartfinales te bereiken van het dubbelspel. Samen met zijn Britse partner Neal Skupski was hij met 6-3 7-6 (8) te sterk voor Pedro Martinez uit Spanje en de Italiaan Lorenzo Sonego.

Bij de laatste acht neemt Koolhof (32) het later in de week op tegen de Indiër Rohan Bopanna en Denis Shapovalov uit Canada.

Drie jaar geleden haalde Koolhof aan de zijde van de Griek Stefanos Tsitsipas de finale in Miami. Hij wist nog nooit een masterstoernooi te winnen.