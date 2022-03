Motorcoureur Márquez mist GP in Argentinië vanwege oogprobleem

De Spaanse motorcoureur Marc Márquez ontbreekt komend weekeinde in de Grote Prijs van Argentinië in de MotoGP. De zesvoudig wereldkampioen in de koningsklasse ziet nog steeds niet helemaal goed. Márquez moest ruim een week geleden de GP van Indonesië overslaan omdat hij bij een val in de warming-up een hersenschudding opliep.

Op de terugreis kreeg de 29-jarige Catalaan problemen met zijn zicht. Een oogarts concludeerde dat hij last heeft van diplopie (dubbelzien). Márquez miste de laatste twee grands prix van vorig seizoen vanwege hetzelfde probleem. Ook toen had de Spanjaard daarvoor bij een crash een hersenschudding opgelopen.

Márquez werd maandag weer onderzocht door de oogarts. “Het gaat aanzienlijk beter met de diplopie en het zicht van Marc wordt steeds beter”, meldt zijn Honda-team. “Hij volgt een conservatieve behandeling met regelmatige controles.”

Het is niet bekend wie Márquez vervangt in Argentinië. De daaropvolgende grand prix is een week later in de Verenigde Staten.