Oekraïense tennisster Svitolina is op en neemt pauze

De Oekraïense tennisster Elina Svitolina is fysiek en mentaal op en neemt om die reden een lange pauze om tot rust te komen. De huidige nummer 20 van de wereldranglijst komt in april niet in actie voor haar land in de Billie Jean King Cup en slaat ook een aantal toernooien in Europa over, meldt ze op sociale media. Ze geeft niet aan wanneer ze terugkeert op de tennisbaan.

“Het zijn bijzonder moeilijke maanden geweest voor mij, zowel mentaal als fysiek. Ik sukkel al een behoorlijk lange tijd met mijn rug en door de pijn kon ik me niet optimaal voorbereiden op de toernooien”, schrijft Svitolina. “Onderwijl moest ik met pijn in mijn hart toezien wat er in mijn thuisland Oekraïne gebeurde, maar ook met hoeveel kracht en moed het Oekraïense volk mijn land verdedigde. Het gaf me de energie om door te tennissen, maar nu is het klaar. Mijn lichaam kan het niet meer opbrengen en ik heb rust nodig.”

Svitolina kwam begin van deze maand in het nieuws omdat ze vanwege de inval van Rusland in Oekraïne niet wilde spelen tegen de Russin Anastasia Potapova in de eerste ronde van het toernooi in het Mexicaanse Monterrey. Ze kwam toch de baan op nadat de internationale tennisfederatie het besluit had genomen dat Russische speelsters mogen meedoen onder neutrale vlag. Ook zei ze al haar prijzengeld te doneren aan het leger van Oekraïne.