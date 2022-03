Schade aan Formule 1-auto Schumacher kost Haas tonnen

De schade aan de Formule 1-auto van Mick Schumacher kan wel eens oplopen tot 1 miljoen dollar, omgerekend 900.000 euro. Vrijwel alle onderdelen van de Haas-auto hebben de harde klap tegen de muur van het circuit van Djedda niet ongeschonden doorstaan. “De motor lijkt wel in orde en ook de accu’s, maar de rest is kapot”, zei teambaas Günther Steiner van Haas F1 op motorsport.com.

Schumacher vloog tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Saudi-Arabië uit de bocht en ramde op hoge snelheid de muur. De Duitser stapte ietwat versuft uit het wrak, maar bleek na onderzoek in het ziekenhuis helemaal niets te mankeren.

Van zijn auto bleef weinig meer over dan een hoop brokstukken. “Ik denk dat de kosten voor het herstel vrij hoog zijn omdat de hele ophanging weg is. We hebben natuurlijk wel een pot voor onvoorziene uitgaven als deze, maar als ons dit nog een paar keer overkomt, hebben we wel een probleem”, aldus Steiner.

Haas besloot Schumacher niet te laten starten in de race. De Amerikaanse renstal zag geen nut in het in allerijl opbouwen van een nieuwe auto. De vrees bestond dat er anders voor de volgende race in Australië te weinig reserve-onderdelen zijn.