Tennisser Stan Wawrinka heeft bij zijn rentree op de baan na lang blessureleed meteen een stevige nederlaag geleden. De Zwitser deed dat op een Challenger in het Spaanse Marbella. De voormalig nummer 3 van de wereld was niet opgewassen tegen de Zweed Elias Ymer: 2-6 4-6.

Wawrinka kwam vorig jaar in maart voor het laatst in actie. Hij was geblesseerd aan zijn linkervoet.