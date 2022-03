Tennissers Tsitsipas en Fritz naar vierde ronde in Miami

De tennissers Stefanos Tsitsipas en Taylor Fritz hebben zonder problemen de vierde ronde bereikt van het masterstoernooi in Miami. De Griek Tsitsipas, nummer 5 van de wereld, versloeg de Australiër Alex de Minaur in twee sets: 6-4 6-3. De Amerikaan Fritz zette de volgende stap in zijn jacht op de ‘Sunshine Double’ door te winnen van zijn landgenoot Tommy Paul: 7-6 (2) 6-4.

Fritz schreef onlangs het masterstoernooi van Indian Wells op zijn naam. Hij moet nog vier partijen winnen om de Sunshine Double, zoals het winnen van de toernooien van Indian Wells en Miami heet, binnen te halen. Fritz neemt het in de vierde ronde op tegen de Serviër Miomir Kecmanovic.

“Ik verwacht niet dat ik dit toernooi ook win, maar je weet het nooit’́’, zei de 24-jarige Amerikaan, opgeklommen naar de dertiende plaats op de wereldranglijst. “Ik had ook nooit gedacht dat ik Indian Wells zou winnen, tot ik op matchpoint stond in de finale.’́’ Tsitsipas gaat met de Spaanse tiener Carlos Alcaraz strijden om een plek in de kwartfinales.

De vrouwen zijn in Miami al aanbeland bij de kwartfinales. Paula Badosa schaarde zich als laatste bij de laatste acht met een zege op de 16-jarige Linda Fruhvirtova uit Tsjechië: 6-2 6-3. De Spaanse nummer 6 van de wereld neemt het nu op tegen de Amerikaanse Jessica Pegula.