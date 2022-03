Tourwinnaar Pogacar debuteert in Dwars door Vlaanderen

De Sloveense wielrenner Tadej Pogacar staat woensdag in Roeselare voor het eerst aan de start van Dwars door Vlaanderen. De tweevoudig winnaar van de Tour de France behoort zoals verwacht tot de zeven renners van Team Emirates.

Pogacar rijdt de koers over ruim 180 kilometer ter voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen, de klassieker van zondag. De Sloveen neemt het op tegen onder anderen Mathieu van der Poel, in 2019 winnaar van Dwars door Vlaanderen. Vorig jaar soleerde Dylan van Baarle naar de winst in Waregem.

Pogacar (23) won dit seizoen de Ronde van Verenigde Arabische Emiraten, Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. In Milaan-Sanremo, gewonnen door zijn landgenoot Matej Mohoric, eindigde hij als vijfde. De kopman van Team Emirates wil zich deze week op de Belgische kasseien testen met het oog op de kasseienrit in de Tour de France van komende zomer. De Sloveen reed de Ronde van Vlaanderen vier jaar geleden bij de beloften en eindigde toen op de vijftiende plaats.