Kyrgios uitgeschakeld in Miami na kritiek op umpire en straf

Nick Kyrgios is in de achtste finales van het masterstoernooi van Miami uitgeschakeld. De Australiër verloor met 7-6 (3) 6-3 van de Italiaan Jannik Sinner. Kyrgios kreeg een puntstraf en later ook nog een gamestraf wegens herhaaldelijk commentaar op de umpire, Carlos Bernardes.

In de tiebreak kreeg Kyrgios zijn eerste straf – een punt tegen – wegens kritiek op Bernardes. Tegen iemand langs de baan zei hij dat hij de functie van umpire beter kon uitvoeren. Volgens Kyrgios slaagde Bernardes er niet in het publiek stil te krijgen.

Nadat hij na de tiebreak meermaals “Wat is onsportiviteit?” had geroepen en met zijn racket op zijn tas en de baan had geslagen, kreeg de nummer 102 van de wereld zijn tweede straf: een game tegen. Dat betekende meteen een servicebreak, waarna Sinner de voorsprong niet meer weggaf.

“Ik vind gewoon dat hij het publiek helemaal niet goed onder controle had. Mensen mogen er hun mening over hebben, maar ik vind niet dat het een puntstraf waard was”, zei Kyrgios na afloop.

Volgens Kyrgios is het oneerlijk dat hij negatief in het nieuws komt, terwijl de umpire deze week gewoon weer op de stoel kan plaatsnemen. “Dat is het punt, hij krijgt niets. Hij zal niet eens een tik op de vingers krijgen voor zijn vreselijke optreden als scheidsrechter. Er zullen geen slechte artikelen over hem verschijnen. Hij gaat gewoon naar het volgende evenement, terwijl ik te maken zal krijgen met de negativiteit, net als mijn vriendin en mijn team.”

Kyrgios (26) werd twee weken geleden op Indian Wells beboet voor het weggooien van zijn racket.

Carlos Alcaraz, de Spaanse revelatie van dit seizoen, schakelde de als derde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas uit. Het werd 7-5 6-3 voor de 18-jarige nummer 14 van de plaatsingslijst. Taylor Fritz, die anderhalve week geleden het masterstoernooi van Indian Wells wist te winnen, werd gestuit door de Serviër Miomir Kecmanovic: 3-6 6-1 6-4.