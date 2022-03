Pogacar moet nog wennen aan chaos op de kasseien

Tadej Pogacar weet nu ook wat hard rijden op kasseien is. De tweevoudig Tourwinnaar debuteerde woensdag in Dwars door Vlaanderen. “Het was hectisch, meteen al vanaf het begin”, keek de 23-jarige Sloveen, tiende op meer dan 2 minuten van winnaar Mathieu van der Poel, terug.

Vier jaar geleden reed hij al eens de beloftenversie, maar zondag volgt zijn debuut in de ‘echte’ Ronde van Vlaanderen. “Het was hier al de hele dag flink koersen. Op een van de beslissende momenten was er ook nog een valpartij die me hinderde. Het was een chaotische race en ik neem aan dat dat zondag alleen maar erger zal zijn. Ik weet echt niet of ik me dan voorin kan handhaven.”

Nu moest Pogacar toestaan dat een zestal renners, onder wie Van der Poel en de Brit Tom Pidcock, op de Berg ten Houte, de zevende helling, in de aanval ging. Het was een niet vaak gezien moment de afgelopen jaren: Pogacar kon niet aanpikken, probeerde in zijn eentje op de volgende helling het gat dicht te rijden maar viel terug in het peloton. “Ze waren te sterk, het lukte niet.”

“Ik denk dat het een onmogelijke opgave voor hem was”, dacht Van der Poel. “We zaten voorop met een aantal sterke renners en de samenwerking was goed. Dan is het vrijwel onmogelijk om terug te komen.”