Tennisser Cerundolo bereikt halve finale Miami na opgave Sinner

Tennisser Francisco Cerundolo heeft bij zijn eerste deelname aan het mastertoernooi van Miami verrassend de halve finales gehaald. De 23-jarige Argentijn ging door naar de laatste vier door de opgave van de als negende geplaatste Italiaan Jannik Sinner. Die gaf al na 22 minuten spelen op bij een stand van 4-1 voor Cerundolo.

Voor de tennisfans in het Stadium in Miami was het de tweede partij op rij die voortijdig eindigde. In de eerdere partij op dezelfde baan gaf de Spaanse Paula Badosa in de eerste set op tegen de Amerikaanse Jessica Pegula.

Cerundolo is de nummer 103 van de wereldranglijst. De Argentijn won dit jaar het challengertoernooi van Santa Cruz in Bolivia en bereikte de halve finales van het ATP-toernooi van Rio de Janeiro in Braziliƫ. Hij neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van de partij tussen de Noor Casper Ruud en de Duitser Alexander Zverev.