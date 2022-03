Tennisser Koolhof overtuigend naar laatste vier dubbelspel Miami

Wesley Koolhof heeft zich op het masterstoernooi van Miami overtuigend bij de laatste vier geschaard van het dubbelspel. Samen met zijn Britse partner Neal Skupski gunde hij Denis Shapovalov uit Canada en Rohan Bopanna uit India slechts drie games: 6-2 6-1.

In de halve finale nemen Koolhof en Skupski het op tegen de Italianen Simone Bolelli en Fabio Fognini.

Koolhof (32), de nummer 17 van de wereld in het dubbelspel, kan zich voor de vierde keer plaatsen voor de eindstrijd van een masterstoernooi. In 2019 haalde hij met de Griek Stefanos Tsitsipas de finale in Miami en datzelfde jaar reikte hij ook tot de eindstrijd in Monte Carlo en Montreal, beide keren met Robin Haase.