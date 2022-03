Tennisster Pegula naar laatste vier in Miami na opgave Badosa

Tennisster Jessica Pegula heeft voor het eerst in haar carrière de halve finales bereikt van het WTA-toernooi van Miami. De 28-jarige Amerikaanse ging naar de laatst vier door de opgave van haar tegenstander Paula Badosa, bij een stand van 4-1 in de eerste set in het voordeel van Pegula.

In de halve finale treft Pegula, de nummer 16 van de plaatsingslijst, de winnares van de partij tussen de als tweede geplaatste Poolse Iga Swiatek en de Tsjechische Petra Kvitova.

Badosa die niet fit was besloot na overleg met de fysio te stoppen. Ze werd getroost door haar Amerikaanse tegenstander.

“Het is niet leuk om zo te winnen, want ik er keek er naar uit om tegen haar te spelen. Ze heeft een geweldig seizoen”, zei Pegula na afloop. “Hopelijk spelen we tegen elkaar als ze weer gezond is.”