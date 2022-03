Van der Poel wint voor tweede keer Dwars door Vlaanderen

Mathieu van der Poel heeft de wielerkoers Dwars door Vlaanderen gewonnen. De wedstrijd geldt als generale voor de Ronde van Vlaanderen, de klassieker die zondag wordt verreden. Na vijf kasseistroken en dertien hellingen, de laatste op ruim 8 kilometer voor de finish in Waregem, versloeg de wielrenner van Alpecin-Fenix de Belg Tiesj Benoot in de sprint.

Van der Poel won Dwars door Vlaanderen eerder in 2019. In 2021 was landgenoot Dylan van Baarle de laatste winnaar.

Op Berg Ten Houte, de zevende helling, was het de ploeg Ineos die achter een vroege kopgroep, het initiatief nam met de Britten Tom Pidcock en Ben Turner. Van der Poel sloot aan, net als de Zwitser Stefan Küng, streekfavoriet Victor Campenaerts en Benoot, bij afwezigheid van Wout van Aert de kopman van Jumbo-Visma. Tadej Pogacar, de debuterend tweevoudig Tourwinnaar, moest in achtervolging.

Op de Kanarieberg kwam de Sloveen, inmiddels zonder medestanders, tot op 12 seconden. De poging zich bij de groep Van der Poel te voegen mislukte, waarna Pogacar de koers dan maar als training voor zondag beschouwde. Dan start hij voor het eerst in de Ronde van Vlaanderen.

De kopgroep van vijf, met de Nederlander Mathijs Paasschens en de Duitser Nils Politt, zag iets minder dan 50 kilometer voor de streep het zestal met Van der Poel aansluiten. Het elftal wist een groepje met Pogacar, de Deen Søren Kragh Andersen (Team DSM) en de Belg Greg Van Avermaet dicht achter zich. Opvallend was het opnieuw ontbreken van een sterk blok van de ploeg Quick-Step Alpha Vinyl, normaal heersend in de voorjaarsklassiekers.

De klim van de Ladeuze kostte drie van de vluchters van het eerste uur hun plaats voorin. Op de daaropvolgende Nokereberg versnelde Van der Poel even, de uitgedunde groep met Pogacar volgde inmiddels op meer dan 40 seconden.

Na de laatste helling, de Holstraat, ging Campenaerts in de aanval. De Belg is houder van het werelduurrecord en het kostte de nodige moeite hem te achterhalen. Het lukte waarna Benoot aanzette, Van der Poel aansloot en de Belg zonder problemen versloeg in de sprint.