Darter Michael van Gerwen heeft op de Premier League-avond van het Engelse Birmingham meteen bij zijn eerste optreden verloren. Hij ging met ruime cijfers onderuit tegen de Engelsman James Wade: 2-6.

Vorige week lukte het Van Gerwen in Rotterdam net niet de speelronde van de Premier League te winnen. De drievoudig wereldkampioen verloor in de finale met 6-5 van de Engelsman Joe Cullen.

Eerder dit seizoen was hij in de Premier League al wel de beste in Exeter en Brighton.