Formule 1 komt in 2023 naar Las Vegas, voor het eerst sinds 1982

In 2023 zal er in Las Vegas een Formule 1-race plaatsvinden, meldt de directeur van Formule 1. Het is voor het eerst sinds 1982 dat Formule 1 naar de stad komt. Dit jaar zijn er al twee grands prix in de Verenigde Staten, in Austin en Miami.

Stefano Domenicali, directeur van de Formule 1, spreekt van een “ongelooflijk moment” dat laat zien dat de sport in de Verenigde Staten aan populariteit wint. Volgens Domenicali is er geen betere plek voor de Formule 1 om te racen dan in de “entertainmenthoofdstad van de wereld”.

De race zal tijdens een avond op een zaterdag in november plaatsvinden op een ruim 6 kilometer lang circuit.