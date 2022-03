Netflix volgt acht wielerploegen voor serie over Tour de France

Acht wielerploegen werken mee aan de nieuwe serie van Netflix over de Tour de France van dit jaar. Het zijn de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma, Alpecin-Fenix van Mathieu van der Poel, Quick-Step Alpha Vinyl, Ineos-Grenadiers, AG2R Citroën, Bora-hansgrohe, EF Education en Groupama-FDJ. De serie wordt geproduceerd door hetzelfde bedrijf dat de populaire serie ‘Drive to Survive’ over de Formule 1 maakt. UAE-Team Emirates, de ploeg van tweevoudig winnaar Tadej Pogacar, werkt niet mee aan de serie.

De serie over de Tour de France bestaat uit acht afleveringen van 45 minuten en volgt zo dicht mogelijk de wielrenners, ploegleiders en mecaniciens, zowel voor, tijdens als na de etappes. De naam van de serie is nog niet bekend.

Tour-organisator ASO is enthousiast over de serie. “We zijn trots op deze samenwerking met Netflix, die fans een uniek kijkje achter de schermen gaat bieden”, zegt directeur Yann Le Moënner. “We doen het op een verhalende manier en willen de kijkers laten ontdekken waar de Tour de France voor staat: afzien, de limiet opzoeken en teamspirit. Dit project is onderdeel van onze doelstelling om de sport toegankelijker te maken voor een breed publiek.”