Parcours voor wegwedstrijden WK wielrennen in Australië onthuld

De internationale wielerfederatie UCI heeft het parcours gepresenteerd voor de wegwedstrijden bij de WK wielrennen van dit jaar in Australië. De vrouwen rijden 164,3 kilometer, de strijd om de regenboogtrui bij de mannen gaat over 266,9 kilometer. Eerder werd al bekend dat de vrouwen en mannen voor het eerst de tijdrit op dezelfde dag (18 september) en op hetzelfde parcours van 34,2 kilometer afleggen.

De wegwedstrijd voor de wielrensters is op zaterdag 24 september, de mannen sluiten de WK een dag later af. De wedstrijden beginnen in Helensburgh en eindigen in het zuidelijker gelegen Wollongong. Na de beklimming van Mount Keira, een klim van 8,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5 procent, leggen de vrouwen zes keer een lokaal circuit af. De mannen rijden twaalf rondes. Onderdeel daarvan is Mount Pleasant, een klim van ruim 1 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7 procent.

“Het organisatiecomité heeft samen met de UCI zware, technische en uitdagende parcoursen uitgezet”, aldus UCI-voorzitter David Lappartient. De Franse wielrenner Julian Alaphilippe prolongeerde vorig jaar in België zijn wereldtitel. Bij de vrouwen ging de regenboogtrui naar de Italiaanse Elisa Balsamo, die Marianne Vos klopte in de sprint.