Tennisser Hurkacz houdt Medvedev uit halve finales in Miami

De Russische tennisser Daniil Medvedev gaat de nummer 1-positie op de wereldranglijst nog niet overnemen van Novak Djokovic. Om de Serviër, die hem anderhalve week geleden weer afloste, te passeren moest Medvedev op het masterstoernooi van Miami de halve finales bereiken. Dat lukte niet. De Poolse titelverdediger Hubert Hurkacz was in de kwartfinales in twee sets te sterk voor de als eerste geplaatste Rus: 7-6 (7) 6-3.

Medvedev werd twee maanden geleden de mondiale nummer 1 nadat Djokovic twee jaar bovenaan had gestaan, maar door het weigeren van een coronavaccin onder meer deelname aan de Australian Open miste. Na een vroege uitschakeling in Indian Wells raakte Medvedev zo veel punten kwijt dat hij zijn leidende positie weer moest afstaan.

In Miami moest hij de laatste vier halen. In de drie voorgaande partijen stond Medvedev geen set af, maar tegen Hurkacz liep het vanaf het begin niet. Na een break liep de als achtste geplaatste Pool naar 5-3. Medvedev brak terug, maar in de tiebreak haalde Hurkacz de set alsnog binnen.

Een vroege break in de tweede set kwam Medvedev niet meer te boven. De Rus oogde ook niet topfit. Bij een achterstand van 4-3 vroeg hij om een medische time-out. Medvedev leek duizelig en last van de hitte te hebben.

Hurkacz treft in de halve finales de winnaar van de partij tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Serviër Miomir Kecmanovic. In de andere halve finale staan de Noor Casper Ruud en de Argentijn Francisco Cerundolo tegenover elkaar.