Tennisster Swiatek blijft winnen in Miami, Ruud verrast Zverev

Tennisster Iga Swiatek heeft haar vijftiende overwinning op rij geboekt. De 20-jarige Poolse bereikte de halve finales van het WTA-toernooi in Miami door Petra Kvitova uit Tsjechiƫ te verslaan: 6-3 6-3. Swiatek, de nieuwe nummer 1 van de wereld, won de afgelopen weken de toernooien van Qatar en Indian Wells.

“Ik gebruik het vertrouwen dat ik sinds mijn eerste partij in Qatar heb opgebouwd”, zei Swiatek, die begin dit jaar de halve finales haalde op de Australian Open. “Ik ben in vorm, ik voel me fit en zit in een flow. Ik ben heel blij dat ik van speelsters als Petra kan winnen, zij is een legende.”

Swiatek, die volgende week de gestopte Ashleigh Barty aflost als aanvoerster van de wereldranglijst, neemt het in de halve finales op tegen Jessica Pegula. De Amerikaanse zag in de kwartfinales haar Spaanse tegenstander Paula Badosa ziek opgeven. De andere halve finale gaat tussen de Japanse Naomi Osaka en Belinda Bencic uit Zwitserland.

In het mannentoernooi zorgde Casper Ruud voor een verrassing door Alexander Zverev, de Duitse nummer 4 van de wereld, in de kwartfinales te verslaan: 6-3 1-6 6-3. De 23-jarige Noor, die achtste staat op de mondiale ranking, treft nu Francisco Cerundolo. De Argentijnse nummer 103 van de wereld bereikte de laatste vier omdat zijn Italiaanse opponent Jannik Sinner zich al tijdens de eerste set bij een 4-1-achterstand vanwege blaren terugtrok.