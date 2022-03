Zweedse basketbalbond zet speler uit ploeg om contract in Rusland

De Zweedse basketbalbond heeft Jonas Jerebko uit de selectie gezet, omdat hij onlangs een contract tekende bij de Russische club CSKA Moskou. Volgens de bond gaat de 35-jarige Jerebko, die jarenlang in de NBA speelde, daarmee in tegen de duidelijke stellingname van Zweden en de internationale basketbalfederatie FIBA tegen Rusland.

Dat land werd onlangs vanwege de militaire inval in Rusland uitgesloten van vrijwel alle internationale sportevenementen. Russische clubs mogen ook niet buiten de eigen landsgrenzen spelen. Desondanks besloot Jerebko, die eerder al in Rusland speelde, recentelijk een contract te tekenen in Moskou.

Jerebko kreeg in een gesprek met de bond te horen dat hij daarom voorlopig niet meer welkom is bij de nationale ploeg. De routinier, die in de NBA speelde voor Detroit Pistons, Boston Celtics, Utah Jazz en Golden State Warriors, maakte deel uit van de ploeg die onlangs bij een interland nog protesteerde tegen de oorlog in Oekraïne. De Zweedse bond startte ook een inzamelingsactie voor de slachtoffers.