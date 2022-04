Giannis leidt Bucks in NBA langs Nets en wordt clubtopscorer

Basketballer Giannis Antetokounmpo heeft zijn ploeg Milwaukee Bucks in de NBA met 44 punten langs Brooklyn Nets geleid. In de verlenging werd het 120-119. De Griek beleefde een memorabele avond, want hij werd clubtopscorer aller tijden van de Bucks.

Giannis passeerde clublegende Kareem Abdul-Jabbar, die in zijn loopbaan tot 14.211 punten voor de club uit Milwaukee kwam.

In New York nam de 27-jarige Giannis meer dan een derde van de punten van de Bucks voor zijn rekening. Hij dwong met een sensationele driepunter de verlenging af en daarin was hij in de slotseconden met twee vrije worpen beslissend. Aan de zijde van de Nets was Kevin Durant met 26 punten de topschutter.

“Als ik klaar ben, kunnen we erover praten, maar nu is er geen tijd voor. Er zijn dingen die gedaan moeten worden”, zei Giannis na de nipte zege in Brooklyn. Hij staat nu op 14.216 voor de Bucks, waar hij al sinds 2013 speelt.

Milwaukee Bucks staat tweede in de Eastern Conference, Brooklyn Nets achtste. De Nets zijn met die klassering veroordeeld tot het spelen van play-ins, de voorronden van de play-offs.

Milwaukee Bucks is de titelhouder in de NBA. Vorig jaar werd Phoenix Suns in de finale verslagen.