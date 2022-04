Schaatsster Visser ook komende twee jaar bij Team IKO

Schaatsster Esmee Visser komt ook de komende twee seizoenen uit voor team IKO. De ploeg heeft naast de olympisch kampioene op de 5000 meter van de Spelen van 2018 ook Jesse Speijers en de Est Marten Liiv tot het voorjaar van 2024 vastgelegd. De olympisch kampioen op de massastart, de Belg Bart Swings, had al eerder zijn contract verlengd.

Visser raakte in het seizoen 2020-2021 overtraind en was in het afgelopen seizoen niet terug op haar oude niveau om kwalificatie voor de Olympische Spelen van Beijing af te kunnen dwingen. “Wij zijn er heilig van overtuigd dat Esmee weer terug gaat keren op haar oude niveau en hebben daarom het contract met twee jaar verlengd”, laat de ploeg weten. “We vinden het geweldig om te zien hoeveel progressie ze al heeft gemaakt en zien de toekomst dan ook met ontzettend veel vertrouwen tegemoet.”

Visser zegt ontzettend blij te zijn met het vertrouwen van het team. “Samen zijn we hard aan het werken om de positieve tendens ook weer op het ijs te gaan laten zien de komende jaren. Ik ben pas 26 en ben nog lang niet klaar met schaatsen.”