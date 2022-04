Basketballer Curry pas in play-offs terug bij Warriors

Basketballer Stephen Curry zal in het reguliere NBA-seizoen niet meer in actie komen voor Golden State Warriors. De vedette zit al drie weken aan de kant met een enkelblessure. Zijn ploeg won nog slechts één keer in de zeven duels waarin Curry ontbrak.

Curry (34) leidde zijn ploeg de afgelopen jaren drie keer naar de titel in de Amerikaanse profcompetitie. Hij gaat de komende week weer individueel met de training beginnen. Golden State meldt een dag na het einde van het reguliere seizoen (10 april) met een update te komen.

De Warriors hebben nog één overwinning nodig om zeker te zijn van directe plaatsing voor de play-offs, die op 16 april beginnen.