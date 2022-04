Belgische tophockeyer Van Doren langer bij Bloemendaal

De Belgische tophockeyer Arthur van Doren speelt ook de komende jaren voor HC Bloemendaal. Zijn contract is “met meerdere seizoen” verlengd, meldt de club waarmee hij de afgelopen jaren tweemaal de landstitel veroverde en twee keer de Euro Hockey League won.

Van Doren (27) kwam in 2018 naar Bloemendaal, kort nadat hij voor de tweede keer tot beste hockeyer van de wereld was gekozen. Met de nationale ploeg van Belgiƫ veroverde hij afgelopen zomer goud op de Olympische spelen van Tokio.

“Ik voel me hier ontzettend gewaardeerd en als team hebben we nog veel ambitie, dus het was geen moeilijke beslissing”, zegt Van Doren. “Ik kwam van Dragons, dat was een familieclub, net als Bloemendaal. Iedereen hier wil een bijdrage aan de club leveren, dat is mooi om te zien.”