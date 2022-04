Dumoulin ziet Belg De Lie de Volta Limburg Classic winnen

De Belgische wielrenner Arnaud De Lie heeft de Volta Limburg Classic gewonnen. De 20-jarige renner van Lotto Soudal was op de kasseien op de Diepstraat in Eijsden de sterkste van een kopgroep van zes renners. Tom Dumoulin, die op zo’n 20 kilometer van de finish voor de beslissende schifting in het peloton had gezorgd, sprintte niet mee en eindigde op de zesde plaats.

Amber Kraak (Jumbo-Visma) won de vrouwenwedstrijd over 118,4 kilometer. De 27-jarige Brabantse sprong op zo’n 20 kilometer van de streep weg en soleerde naar de winst.

In 2020 ging de koers door de Limburgse heuvels niet door vanwege de coronacrisis. Vorig jaar zou de Volta Limburg Classic in de zomer worden verreden, maar vanwege overvloedige regenval en overstromingen in het zuiden van Limburg moest de wedstrijd opnieuw worden geschrapt.