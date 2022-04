Franse wielrenner Barguil wint aangepaste GP Indurain

De Franse wielrenner Warren Barguil heeft de GP Indurain gewonnen. De 30-jarige renner van Arkéa Samsic zegevierde na 191 kilometer in de sprint van een selecte groep. Het parcours van de Spaanse eendagskoers, vernoemd naar vijfvoudig Tourwinnaar Miguel Indurain, moest op het laatste moment worden aangepast omdat sommige wegen vanwege de sneeuw niet begaanbaar waren.

Barguil volgt Alejandro Valverde op als winnaar van de GP Indurain. De Spaanse veteraan won de koers vorig jaar voor de derde keer.

Op 2 kilometer van de streep ontbrandde de koers op de steile Alto Ibarra. De Fransman Pierre Latour en Marc Hirschi uit Zwitserland zorgden daar voor een schifting in het peloton. Zo’n tien renners sprintten vervolgens in Estella om de winst. De Rus Aleksandr Vlasov dacht te winnen, maar hij werd in de laatste meters gepasseerd door Barguil. Vlasov eindigde als derde, nog achter de Australiër Simon Clarke.