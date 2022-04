Hockeysters pakken koppositie in Pro League met zege op de VS

De hockeysters van Oranje hebben in de Pro League de koppositie overgenomen van Duitsland. Nederland was in het eigen Wagener-stadion veel te sterk voor de Verenigde Staten, al werd het ‘slechts’ 3-0. De eindstand was al na 39 minuten bereikt.

Oranje had weinig te duchten van de Amerikaanse hockeysters, die amper kansen kregen in Amstelveen. Al na een minuut nam de ploeg van interim-bondscoach Jamilon Mülders de leiding, maar het doelpunt van Frédérique Matla werd afgekeurd na het raadplegen van de videoscheidsrechter.

Het eerste doelpunt viel vervolgens pas in de 17e minuut en kwam van de stick van Freeke Moes. In de 24e minuut maakte Fiona Morgenstern er 2-0 van. Het betekende haar eerste doelpunt voor Oranje. Op aangeven van Matla maakte Morgenstern ook de 3-0. In het laatste kwart wist de olympisch kampioen de score niet verder op te voeren.

Oranje heeft nu vijf duels gespeeld in de Pro League. Begin februari werd puntverlies geleden; tegen Spanje werd het 2-2. Oranje won vervolgens wel de shoot-outs. Voor de Amerikaanse speelsters was het pas hun derde wedstrijd. Eind maart werd twee keer verloren van Duitsland (4-0 en 2-0).

Zondag treffen Nederland en de Verenigde Staten elkaar opnieuw in het Wagener-stadion.