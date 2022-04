Kragh Andersen vervangt niet fitte Eekhoff in Vlaanderen

De Deense wielrenner Søren Kragh Andersen neemt zondag alsnog deel aan de Ronde van Vlaanderen. De tweevoudig ritwinnaar in de Tour de France van 2020 vervangt bij Team DSM Nils Eekhoff. De Nederlander zou woensdag in Dwars door Vlaanderen zijn rentree maken nadat hij bij een val in Parijs-Nice een hersenschudding had opgelopen. Dat ging niet door en DSM meldt dat Eekhoff ook nog niet fit genoeg is om in ‘de Ronde’ te starten.

Kragh Andersen zou zich dit voorjaar met name richten op de Ardennenklassiekers, maar liet de afgelopen weken met ereplaatsen in Milaan-Sanremo (zevende) en Gent-Wevelgem (vijfde) al zien in vorm te zijn. Woensdag finishte de 27-jarige Deen als zeventiende in Dwars door Vlaanderen. Bij zijn eerdere zes optredens in de Ronde van Vlaanderen kwam hij nog niet tot een aansprekend resultaat.