Ook met James en Davis verliezen Lakers zicht op play-offs in NBA

Door een nederlaag tegen New Orleans Pelicans zijn de basketballers van Los Angeles Lakers buiten de plaatsen beland die recht geven op een vervolg in de Amerikaanse competitie NBA. Ook de terugkeer van sterspelers LeBron James en Anthony Davis kon de ploeg uit LA niet helpen: 111-114.

De Lakers zakten naar plaats 11 in de Western Conference. De eerste zes teams plaatsen zich aan het einde van de reguliere competitie rechtstreeks voor de play-offs. Voor de nummers 7 tot en met 10 zijn er twee extra tussenrondes. New Orleans is een directe concurrent die nu op de negende plaats staat. San Antonio Spurs klom dankzij winst (130-111) op Portland Trail Blazers naar de tiende plaats.

Bij de Lakers was James de topschutter met 38 punten. Ook Davis, die er liefst achttien duels niet bij was, maakte met 23 punten en 12 rebounds een goede rentree. Het kon de vijfde nederlaag op rij niet voorkomen.