Revaliderende Bernal laat dit jaar de grote wielerrondes schieten

Egan Bernal laat dit seizoen de drie grootste wielerrondes aan zich voorbij gaan. De revaliderende Colombiaan van Ineos Grenadiers, in 2019 winnaar van de Tour de France, laat de Giro, de Tour en de Vuelta in 2022 schieten.

“Om aan dit soort races deel te nemen, kun je niet improviseren”, zei de 25-jarige Bernal tijdens een persconferentie. “De Vuelta zou te veel zijn. Ik ben er duidelijk niet klaar voor om daar te rijden en het zou te veel van mijn lichaam vragen.”

De Vuelta begint half augustus en is de laatste grote ronde van het jaar. De Giro gaat al over ruim een maand van start, terwijl op 1 juli het startschot klinkt voor de Tour de France. “Als je pijn hebt, is het duidelijk en kun je niet tot het uiterste gaan”, aldus Bernal. “Het zou een droom zijn om dit jaar weer in actie te komen, maar ik wil geen datum noemen. Dat zou een beetje onverantwoord zijn.”

Bernal fietste eind januari tijdens een training in Colombia op volle snelheid tegen een stilstaande bus aan. Hij liep een reeks van verwondingen op, zoals een gebroken ruggenwervel, een gebroken dijbeen, een gebroken knieschijf, een borsttrauma, een geperforeerde long en meerdere gebroken ribben. Bernal maakt momenteel nog gebruik van een wandelstok om zich voort te bewegen.