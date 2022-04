Roland Garros in gevaar voor tennisser Medvedev na rugoperatie

De Russische tennisser Daniil Medvedev staat de komende weken aan de kant. De nummer 2 van de wereld heeft een operatie ondergaan aan zijn rug. Medvedev heeft één tot twee maanden nodig om te herstellen en mist mogelijk Roland Garros, het grandslamtoernooi van Parijs dat op 22 mei begint.

De 26-jarige Moskoviet speelde naar eigen zeggen al een tijdje met een lichte hernia. “Samen met mijn team heb ik besloten een kleine operatie te ondergaan, om het probleem te verhelpen”, schrijft Medvedev op Twitter. “Ik ga hard werken om zo snel mogelijk terug te keren op de baan.”

Medvedev bereikte begin dit jaar de finale van de Australian Open, waarin hij het moest afleggen tegen Rafael Nadal. Eind februari nam de Rus de eerste plaats op de wereldranglijst over van Novak Djokovic, maar hij moest de koppositie al snel weer afstaan aan de Serviër.

De winnaar van de US Open van afgelopen jaar had deze week de leidende positie weer kunnen heroveren. Medvedev moest dan in Miami de laatste vier halen, maar hij strandde in de kwartfinales tegen Hubert Hurkacz.

“Ik voelde me niet op mijn best”, zei de Rus na zijn nederlaag tegen de Pool. “Ik weet niet echt wat de reden is, misschien de warmte. Ik voelde me moe en dizzy en ik had in de kleedkamer kramp. Maar goed, dat hoort erbij.” Enkele dagen later liet Medvedev zich in het ziekenhuis opereren aan zijn rug.

De komende weken moet blijken of hij op tijd hersteld is voor Roland Garros. Vorig jaar haalde hij op het gravel in Parijs de kwartfinales.