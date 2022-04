Sterke kwalificatie Nederlandse motorcoureurs voor GP Argentinië

De Nederlandse motorcoureurs hebben beiden een goede startpositie bemachtigd voor de Grote Prijs van Argentinië in de Moto2. Bo Bendsneyder zette in de kwalificatie de negende tijd neer, debutant Zonta van den Goorbergh eindigde als veertiende. Het betekende voor de 16-jarige Brabander opnieuw een verbetering van zijn beste kwalificatieresultaat in het WK. Hij hoopt zondag op het circuit van Termas de Río Honda zijn eerste WK-punten te kunnen scoren.

Bendsneyder gaf ruim vier tienden van een seconde toe op de 16-jarige Spanjaard Fermín Aldeguer, die in Argentinië zijn eerste poleposition veroverde. Van den Goorbergh zat weer zo’n vier tienden achter zijn landgenoot. De zoon van voormalig WK-coureur Jürgen van den Goorbergh had zich eerder als 29e (in Qatar) en 24e (Indonesië) gekwalificeerd. De 23-jarige Bendsneyder, al enkele jaren een vaste waarde in de Moto2, zette twee weken geleden in Indonesië de vijfde tijd neer in de kwalificatie. In de race zakte de Rotterdammer terug naar de vijftiende plek, goed voor 1 WK-punt.

De voor vrijdag geplande trainingen in Argentinië werden verschoven naar zaterdag, omdat twee vluchten met materialen vertraging hadden opgelopen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Daardoor hadden de coureurs zaterdag een drukke dag met trainingen én de kwalificatiesessies.