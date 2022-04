Swiatek meldt zich af voor tennistoernooi Charleston

Iga Swiatek doet komende week niet mee aan het graveltoernooi van Charleston. De Poolse, vanaf maandag de nieuwe nummer 1 van de wereld, voert een armblessure op voor haar terugtrekking.

De 20-jarige Swiatek veroverde zaterdag de titel op het grote WTA-toernooi van Miami. Ze versloeg in de eindstrijd de Japanse Naomi Osaka met 6-4 6-0. Swiatek heeft al zeventien duels op rij gewonnen. Twee weken geleden was ze ook al de beste in Indian Wells.

Op de wereldranglijst van maandag lost Swiatek de Australische Ashleigh Barty af als de nummer 1. Barty maakte anderhalve week geleden een einde aan haar tennisloopbaan.