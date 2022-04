Tennisser Koolhof verliest in Miami weer finale masterstoernooi

Het is tennisser Wesley Koolhof niet gelukt zijn eerste masterstitel in het dubbelspel te pakken. De 32-jarige Koolhof verloor in Miami voor de vierde keer de finale van een masterstoernooi. Samen met zijn Britse partner Neal Skupski verloor hij van het gelegenheidsduo John Isner uit de Verenigde Staten en de Pool Hubert Hurkacz. Het werd 7-6 (5) 6-4.

Koolhof verloor in 2019 ook drie keer de eindstrijd van een masterstoernooi, het niveau onder de grand slams. Drie jaar geleden stond hij ook in Miami in de finale, samen met de Griek Stefanos Tsitsipas.

Het duo Koolhof/Skupski is bezig aan een goed seizoen. Ze wonnen dit jaar al de toernooien van Melbourne, Adelaide en Doha. Ze hadden de leidende positie op de jaarranglijst kunnen overnemen van de Australiƫrs Nick Kyrgios en Thanasi Kokkinakis, die begin dit jaar de Australian Open wonnen.