Tennisster Swiatek onderstreept goede vorm en pakt titel in Miami

De Poolse tennisster Iga Swiatek heeft haar goede vorm onderstreept door de titel te veroveren op het grote WTA-toernooi van Miami. De nieuwe nummer 1 van de wereld gunde de Japanse Naomi Osaka in de finale slechts vier games: 6-4 6-0. De eenzijdige finale duurde 79 minuten.

Voor de 20-jarige Swiatek betekende het al haar zeventiende zege op rij. Ze was vorige maand ook al de beste op Indian Wells, dat ook wel ‘het vijfde grandslamtoernooi’ wordt genoemd.

Swiatek neemt maandag de nummer 1-positie op de wereldranglijst over van Ashleigh Barty, die anderhalve week geleden haar loopbaan beƫindigde. De Australische was vorig jaar de beste in Miami.