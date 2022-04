Wielrenner Colbrelli met defibrillator uit ziekenhuis

De Italiaanse wielrenner Sonny Colbrelli heeft zaterdag het ziekenhuis van Padua mogen verlaten. Colbrelli zakte een kleine twee weken geleden na de eerste etappe van de Ronde van Catalonië in elkaar. Het bleek te gaan om hartritmestoornissen bij de regerend Europees kampioen en winnaar van de laatste editie van Parijs-Roubaix.

In het ziekenhuis is bij hem een inwendige defibrillator geplaatst, die ingrijpt bij stoornissen. Dat meldt zijn ploeg Bahrain Victorious.

Colbrelli (31) gaat nu thuis herstellen van de operatie. Hij moest, nadat hij de rit in Catalonië als tweede was gefinisht en niet veel later het bewustzijn verloor, worden gereanimeerd. Vijf dagen later mocht hij het ziekenhuis van Girona verlaten. In Italië volgde verder onderzoek, waarbij de noodzaak van een defibrillator duidelijk werd.

In het voetbal zijn Daley Blind en de Deen Christian Eriksen bekende spelers die hun sport beoefenen met een inwendige defibrillator. Eriksen moest daarvoor wel van club verwisselen, want in Italië is profvoetbal met een defibrillator niet toegestaan. Eriksen verhuisde daarom van Internazionale naar de Engelse club Brentford. Niet duidelijk is wat de consequenties zijn voor de loopbaan van Colbrelli.