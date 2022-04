Belgische Kopecky wint Ronde van Vlaanderen voor Van Vleuten

Wielrenster Lotte Kopecky heeft voor de tweede Belgische zege in de Ronde van Vlaanderen gezorgd. De 26-jarige Belgische van SD Worx was na 158,6 kilometer in Oudenaarde de snelste van een kopgroep van drie rensters. Ze klopte de Nederlandse titelverdedigster Annemiek van Vleuten en haar ploeggenote Chantal van den Broek Blaak, die in 2020 won.

Voor Kopecky is het de tweede grote zege dit seizoen. De Belgische won eerder dit jaar Strade Bianche. In de Ronde van Vlaanderen eindigde ze in 2020 als derde.

Grace Verbeke had tot deze editie als enige Belgische wielrenster de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Ze deed dat in 2010.