Eindelijk zege motorcoureur Espargaro in MotoGP Argentinië

Motorcoureur Aleix Espargaro heeft in de MotoGP de eerste grandprixzege uit zijn carrière geboekt. De 32-jarige Spanjaard bleef in de Grote Prijs van Argentinië op zijn Aprilia na een spannend duel landgenoot Jorge Martin (Ducati-Pramac) voor. Álex Rins werd op enige afstand derde.

Espargaro had een dag eerder Aprilia op het circuit in van Termas de Río Hondo voor het eerst de pole position bezorgd. Die leidende positie raakte hij bij de start meteen kwijt aan Martin, die daarna lang aan de leiding reed. Espargaro was wel de enige die in de buurt van de Ducati-rijder kon blijven. De eerste twee pogingen om Martin in te halen mislukten, omdat hij na laat remmen de bocht niet kon houden. De derde inhaalactie was wel succesvol en daarna hield hij zijn voorsprong vast.

De oudere broer van Pol Espargaro is al sinds 2009 actief in de MotoGP. Vorig jaar veroverde hij op het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië zijn eerste podiumplaats in de koningsklasse. Na een vierde en negende plaats dit seizoen is er nu de eerste zege. Daarmee neemt de Spanjaard ook de leiding in het WK over van de Italiaan Enea Bastianini, die als tiende over de finish kwam.