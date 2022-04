Golfer Woods bereidt zich voor op deelname aan Masters

Golfer Tiger Woods bereidt zich voor op deelname aan de Masters. De vijfvoudig winnaar van het majortoernooi meldde via Twitter dat hij zondag naar Augusta is vertrokken voor zijn voorbereiding en om te trainen.

De beslissing om te starten op het majortoernooi, dat op 7 april in begint op de banen van Augusta in de Amerikaanse staat Georgia, heeft Woods nog niet definitief genomen. “Het zal een beslissing op het laatste moment zijn of ik zal meedoen”, liet de 46-jarige Amerikaan weten.

Woods raakte zwaargewond toen hij ruim een jaar geleden met hoge snelheid met zijn auto van de weg raakte en crashte. De vijftienvoudig majorwinnaar moest diverse operaties ondergaan en vooral zijn rechterbeen was ernstig verminkt. Tot nu toe schreef Woods 82 PGA-titels op zijn naam en stond hij 683 weken op de nummer-1 positie.