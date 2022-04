Hockeysters scoren tien keer tegen de VS in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League het klasseverschil met de Verenigde Staten zondag wel vertaald in een riante overwinning. Het werd in het Wagener Stadion liefst 10-0, waar het zaterdag tegen de Amerikaanse ploeg nog ‘slechts’ 3-0 werd.

Alle doelpunten in de eerste helft vielen uit een strafcorner, terwijl in de tweede helft zes velddoelpunten werden gemaakt. Yibbi Jansen zette Oranje binnen 10 minuten op voorsprong en ze bepaalde met een strafcorner ook de ruststand op 3-0. Renee van Laarhoven had tussendoor ook op dezelfde wijze gescoord voor de ploeg van interim-bondscoach Jamilon Mülders.

Waar de olympisch kampioen zaterdag maar tot drie doelpunten kwam tegen de beduidend zwakkere Amerikaanse hockeysters werd de score nu wel verder opgevoerd. Frédérique Matla en Joosje Burg namen beiden twee doelpunten voor hun rekening en ook Lidewij Welten en Freeke Moes scoorden. Met nog iets meer dan een minuut te spelen pushte Jansen ook nog raak voor de 10-0, tot grote vreugde van het publiek in Amstelveen.

Oranje reist nu af naar India voor twee duels in Bhubaneswar, op 8 en 9 april. De beste speelsters van Nederland, onder wie Matla en Welten, slaan de trip over omdat ze kort daarna met hun clubs Amsterdam en Den Bosch uitkomen in het finaleweekend van de Euro Hockey League.

Nederland is de koploper in de Pro League met 17 punten uit zes duels. Alleen tegen Spanje werd puntverlies geleden (2-2).