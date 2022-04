IJsselderby ligt enkele minuten stil vanwege rookbommen

De IJsselderby tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles heeft een paar minuten stilgelegen als gevolg van flinke rookontwikkeling in het stadion. Supporters van PEC Zwolle achter het doel van Go Ahead-keeper Andries Noppert staken na bijna een uur spelen rookbommen af. De blauwe rook bleef een tijdje hangen boven het veld.

Scheidsrechter Danny Makkelie legde de wedstrijd even stil. De stadionspeaker riep de toeschouwers op te stoppen met het afsteken van vuurwerk. Kort voor de aftrap had PEC Zwolle zelf op het veld heel wat vuurwerk de lucht in laten gaan toen de spelers het veld op kwamen.

In september werd de derby in Deventer twee keer stilgelegd. Eerst gooiden aanhangers van PEC Zwolle vanuit het uitvak stoeltjes op het veld. Daarna werd ook vuurwerk afgestoken in de Adelaarshorst, iets dat verboden is. Go Ahead Eagles versloeg de streekgenoot toen met 1-0.